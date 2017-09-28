富邦金控鐵人三項國際賽 10月1日澎湖登場

澎湖縣長陳光復〈中〉在富邦金控國際鐵人三項賽登場前，率先暖身熱場。（記者劉禹慶攝）

2017-09-28 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年首次在澎湖舉辦的富邦金控鐵人三項國際賽，在國際間引起轟動，去年全世界42場鐵人三項賽事由選手票選第3，今年再度移師澎湖最美麗海灣舉行，10月1日正式在馬公嵵裡沙灘登場，光是選手就超過850人報名參加。

連續第3年舉辦的富邦金控IRONMAN Taiwan鐵人三項國際賽，去年首度移師澎湖舉行，因賽道符合國際級賽事規格，因此今年第2年在澎湖舉辦，看中世界最美麗海灣的澎湖魅力，將在馬公嵵裡沙灘、澎湖縣立體育場舉辦，共有來自43國、超過850名職業與業餘選手報名參加（包含567名外國選手）。10月1日率先登場，就是長達226公里鐵人組賽事。

此次參賽職業選手陣容堅強，包括來自美國的Danielle Mack （2016 IRONMAN Taiwan職業女子組第一名）、來自紐西蘭的Guy Crawford （2015 IRONMAN 70.3 Taiwan職業男子組第一名）、來自澳洲的Kate Bevilaqua （2015 IRONMAN 70.3 Taiwan職業女子組第二名）等32位國際職業選手將同場競技。

由於去年第一屆舉辦賽事，鐵人三項重裝備運輸排擠到澎湖正常魚貨出口作業，因此今年主辦單位特別針對選手裝備，進行專案運輸計畫，避免集中同一時段造成擁擠塞車現象，影響到澎湖民生運輸。

去年首屆在馬公嵵裡沙灘舉行的富邦金控鐵人賽，被譽為國際級賽道。（資料照，記者劉禹慶攝）