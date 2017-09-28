松山健康公宅年底招租 租金每坪約765到850元

2017-09-28 12:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於松山區健康路、民生社區的健康公共住宅103年12月開始興建，台北市副市長林欽榮今天到場現勘，宣布公宅將於12月中完工，12月底開放民眾抽籤，預計明年3月底就可正式入住。而該公宅為北市首座有社福設施的公宅，包括托嬰設施、老人服務中心及日間照顧中心，林說，社會局已經都找好廠商，預計明年公宅開放入住時也可以同步開放民眾使用。至於公宅租金，都發局調查周邊1坪租金約900元至1千元，若打85折約莫為每坪765到850元，正式租金後續會再公布。

健康公宅為地上14至16層建築物，可提供公共住宅507戶，房型分為360戶的一房型、100戶的二房型、47戶的三房型，面積約22坪，面積分別為8.5坪、16.5坪及22坪；地下室提供汽車位286輛、機車位331輛使用；同時於低層部設置社會福利設施，包含「老人服務中心」及「老人日間照顧中心」及提供45名0至2歲的托嬰服務。

健康公宅預計今年12月完工，並在12月底開放民眾登記抽租。另外，10月下旬將會開放部分戶數辦理青創戶招租，預計明年3月底就可正式入住。

記者詢問該區為民生社區，租金就算打市價85折是否會過高？林欽榮說，都發局調查周邊行情每坪約900到1千元，若打85折約莫為每坪765到850元，但林說都發局還會做最後調控，若以單房型坪數計算，約莫在6500元至7200元之間。

林欽榮補充，日前都發局開出租金新制，除了公宅租金是市價85折外，民眾還可以因自己身分程度申請租金補貼，所以租金可望更便宜。他也說，落點上還有機會再往下調整，而都發局只有收室內坪及陽台坪數，其他公設未列入租金計算。

社會局表示，健康公宅提供45名0至2歲的托嬰服務，松山區長期都找不到場地興建托嬰設施，又該區國小都是滿額學校，顯示該區缺額很大。社會局說，這次針對松山區有保留30％的名額，其餘將會開放全市一起抽籤。