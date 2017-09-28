警掃黑酒店妹照意外曝光！ 他稱引爆「按圖索妓」潮

警方25、26日連續2天針對中山區酒店，進行大規模臨檢。（圖擷取自羅友志臉書）

2017-09-28 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕台大濺血事件後，台北市警局祭出「三打策略」，積極掃蕩黑幫組織，警方25、26日連續2天針對中山區酒店，進行大規模臨檢。警方臨檢酒店的照片被媒體曝光後，竟有名嘴驚爆有人靠著照片「按圖索妓」。

資深媒體人羅友志在臉書PO文表示，政府操縱黑白兩道相殺，警政署為了官位配合演戲，來個對黑道最沒影響的「酒店大掃蕩」。羅友志問了幾位常上酒店的大老闆有沒有受到影響，大老闆口氣很不高興，「X的，當然有啊！」還傳他們群組給他看。

羅友志問說：「啊？那還好嗎？」大老闆回：「本來都3、4個月沒喝酒了，看到你們新聞報成那樣，大家都在找那幾家酒店在哪裡……」羅友志還笑說這是另類行銷，朋友們整個大爆發，全部在「按圖索妓」。

羅友志笑說這是另類行銷，朋友們整個大爆發，全部在「按圖索妓」。（圖擷取自羅友志臉書）

台大濺血事件後，台北市警局祭出「三打策略」，積極掃蕩黑幫組織。（圖擷取自羅友志臉書）

資深媒體人羅友志在臉書PO文表示，政府操縱黑白兩道相殺，警政署為了官位配合演戲，來個對黑道最沒影響的「酒店大掃蕩」。（圖擷取自羅友志臉書）