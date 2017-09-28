不想讓員工失業 餐廳總經理帶老員工學烘焙

2017-09-28 12:34

［記者王秀亭／台東報導］「一個員工的背後是一個家庭要養，不想使其失業。」在東海岸專做中國團客的餐廳業者張莫雅，試圖為偏鄉員工找出路，帶著原本在廚房煮菜、端碗盤的員工，走進烘焙坊，改學做甜點，大家從糕點門外漢開始學，經過半年的磨練，成功做出5款糕點。67歲老員工說，一輩子做粗工，想不到自己也可以做出漂亮糕點。

在台北從事餐飲業30多年的張莫雅，6年前在太麻里美和、成功三仙台及花蓮長虹橋開設連鎖餐廳，專做中國旅遊團客生意，去年起中國團客數量銳減，被迫關掉其中一家餐廳。

「影響最大的是員工及其家庭」，張莫雅說，鄉下地方工作機會少，加上餐廳員工年齡普遍偏高，不想他們再為找工作而苦惱，在弟弟建議下，嘗試「中點西作、漢餅西食」。

跟著張莫雅做烘焙的員工有10人，年紀從40到67歲，以往都是以打零工、種田、抓魚等粗活為主，烘焙卻需要細膩的手工，張莫雅笑說，大家一開始都認為是不可能的任務，但今年初開始跟著從台北請來的烘焙師傅從頭學起，花了6個月時間集訓，終於在中秋節前試賣。

這幾天埋首烘焙坊裡趕工做餅的員工說，老闆為了不讓他們失業，花錢成立烘焙坊，又請師傅教，只要能留在家鄉工作，什麼都能學、能做。

張莫雅說，中秋節是烘焙坊成立後的第一個挑戰，靠的是親朋好友口耳相傳，希望可以走出一條自己的路，讓更多東海岸的年輕人返鄉工作。