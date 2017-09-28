驚！台鐵司機闖紅燈 險釀對撞意外

2017-09-28 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵遭民眾爆料，9月13日的一輛區間車，司機竟無視號誌闖越紅燈，所幸對向無列車駛來，否則將發生對撞危機，台鐵已將駕駛調職。

根據《蘋果日報》報導，有民眾爆料，9月13日搭載250名乘客的一輛3082次區間車，原定要從林邊開往南州，但司機竟連闖4個紅燈號誌，幸好對向沒列車行駛，不然後果不堪設想。

台鐵表示，司機在出站時確實沒有依照紅燈號誌停駛，林邊值班站長也沒有注意到號誌為紅燈，等旅客上車就亮開燈車給司機員，認定雙方皆有疏失。

台鐵進一步說明，區間車開出後，ATP列車自動煞車系統馬上啟動，讓列車自動煞車，但司機當下以為是系統故障，將ATP關閉後重新開機，讓列車能繼續行駛，等到開到第3個號誌發現是紅燈時才驚覺有異。

台鐵指出，因該路線為單線單軌，南下和北上列車共用同一軌，得用號誌將往來車輛隔開。司機後來用無線電向南州站站務人員聯繫，確認對向無來車後才繼續行駛。

台鐵提到，第2和第1個紅燈是變更避塞運轉方式通行，並非闖紅燈，目前已將該司機調離駕駛職務。

台鐵表示，此事件雖無立即危險，但相關人員未按規定行車，即使闖紅燈後也應退回林邊站，等號誌轉為綠燈再行駛，初步認定司機員、林邊站值班站長等均有疏失，已交行保會調查，除了懲處相關失職人員外，也會加強相關教育訓練，防止類似情形發生。