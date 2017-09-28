重陽節有禮 新北1萬付老花眼鏡送長者

新北市長朱立倫今天宣布，即日起將由眼科醫師在轄內29區34個公共托老中心等據點，免費替65歲以上長者視力檢查，長者再拿診療單，至全市230家眼鏡行調配老花眼鏡。（記者賴筱桐攝）

2017-09-28 11:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕重陽節好禮大放送！新北市政府結合鐘錶眼鏡商業同業公會、鐘錶眼鏡職業工會及社會局實物銀行資源，送出1萬付市價約1000元的老花眼鏡。市長朱立倫今天宣布，即日起將由眼科醫師在轄內29區34個公共托老中心等據點，免費替65歲以上長者視力檢查，長者再拿診療單，至全市230家眼鏡行調配老花眼鏡，照顧長輩視力健康。

朱立倫指出，新北市截至今年6月底，65歲以上人口達48萬3千餘人，長者常有黃斑部病變、青光眼、白內障等眼睛疾病，透過眼科醫師檢查，驗光精準，眼鏡度數量身訂作，專業又安全。

衛生局長林奇宏說明，即日起將安排眼科醫師搭配視力篩檢巡迴車，在29區公共托老中心等據點，展開68場次的視力檢查，為長者開立老花眼鏡配鏡建議單，再攜帶單據至全市230家眼鏡行配鏡。

林奇宏表示，石碇、雙溪、萬里等偏鄉地區眼鏡行稀少，鐘錶眼鏡職業工會將配合眼科醫師，到公共托老中心、衛生所或區公所巡迴駐點，驗光、配鏡一次搞定。