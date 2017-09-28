菲律賓免簽10月將上路 估觀光產值增20億元

2017-09-28 11:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據了解，行政院政務委員張景森昨在觀光業者line群組中表示，賴揆已核定將對菲律賓實施免簽，相關細節由外交部確認中，最快10月可以正式上路。

旅行商業同業公會全國聯合會今發布新聞稿指出，理事長蕭博仁表示，菲律賓是台灣觀光主流市場，距離台灣在5小時飛行範圍內，感謝政府這次將菲律賓納入免簽，預計免簽措施開放，菲律賓今年入境旅客可達30萬人次 ，年度觀光產值則可增加20億元。

旅行商業公會全聯會表示，去年泰國來台免簽後，泰國來台人數有明顯增加，104年泰國來台人數共12萬4409人，105年來台觀光人數已逼近20萬人，成長57.25%，估計這次新增試辦菲律賓免簽一年，可讓菲律賓來台旅客人次增加33%。

據統計，104年菲律賓來台共13萬9217人次，105年達17萬2475人次，今年1到8月已有18萬1850人次，旅行商業公會全聯會預估，今年10月開放免簽到今年底菲律賓入境旅客可達30萬人次 ，入境觀光總年度產值預計增加20億，達到70億元。

旅行商業公會全聯會也指出，菲律賓為英語系國家，台灣英文導遊人數充足，接待能力沒有像其他東南亞語系有語言銜接問題，唯菲律賓民眾來台旅行屬性仍以大都市為主，開放紅利不易落實在中南部與花東地區，希望政府能多加強組織訪問團赴菲律賓宣傳行銷工作，行銷台灣；同時呼籲政府，加速開放其他以英語系為主的東南亞國家如印度等國，讓台灣能繼續保持千萬觀光大國的地位。