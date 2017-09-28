廖俊智向UCLA申請退休 11月正式生效

2017-09-28 11:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕返台接任中研院院長逾1年，廖俊智今天表示，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）化學暨生物分子工程系教授的職務已申請退休，正式退休將於十一月生效，不過對於指導學生的責任還是會持續。

根據中研院資料顯示，廖俊智在去年回台時申請留職停薪，雖有持續指導學生，但無支領UCLA的薪水，符合中研院與《公務員服務法》規定。

廖俊智表示，日前已經向UCLA校方申請退休，正式退休將於十一月生效。不過廖俊智說明，目前實驗室仍有多名學生，因此未來也持續進行學生的指導工作，因為這是對學生的義務。