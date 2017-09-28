搶救大潭藻礁 百位學者籲停止中油第三天然氣接收站計畫

2017-09-28 10:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中油公司計畫在桃園大潭藻礁區興建第三天然氣接收站，生存7000年的大潭藻礁面臨生存危機，引起保育團體與學者反彈。桃園在地聯盟與學者今向總統蔡英文和行政院長賴清德提出四點訴求，包含迅速將僅存的健康藻礁區域公告為國家級自然遺產；立即停止中油第三天然氣接收站計畫；尋找替代方案；整合學界展開「藻礁學」的各項研究，以便日後各項保育相關策略制定與實施。

農委會台灣特有生物研究中心研究員劉靜榆（第一作者）、中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫（通訊作者）共同研究「北台灣史無前例的藻礁值得最優先的保育」（Unprecedented calcareous algal reefs in northern Taiwan merit a high conservation priority），投稿至國際生物礁研究權威期刊「珊瑚礁」（Coral Reefs）獲該期刊接受發表，等於國際學術界證實藻礁的珍貴生態價值，生態學界學者串聯連署，要求政府停止興建第三天然氣接收站，完整保存長達27公里的藻礁保護區。

繼中研院生物多樣性研究中心9月18日發起聯署，短短10天已獲得成大、台師大、東海大學及文化大學等5所大學共百位生態系教授響應，之後更有中興大學、東華大學、海洋大學等多位其他領域超過百位教授簽名連署。桃園在地聯盟、大潭社區發展協會、桃園海岸生態保育協會、蠻野心足生態協會以及學者，特別挑在今天教師節召開記者會，盼能獲得全國教師連署，為下一代做好生態教育的榜樣。

出身桃園觀音鄉的中研院士廖運範指出，2012年就參與搶救桃園藻礁行動，雖然桃園縣政府將保生到新屋段的藻礁劃為野生動物保護區，卻沒想到中油將在大潭填海造陸，設立第三天然氣接收站，這將使得將近250公頃的藻礁消失；他呼籲，政府要懸崖勒馬，盡快採用台北港為第三天然氣接收站的替代方案。

連署行動總策畫之一的東海大學生命科學系特聘教授林惠真表示，她曾多次在大潭藻礁區大潮時放置蝦籠，都能在不同潮位的潮池捕獲超過50公分以上的裸胸鯙，且數量至少有1200隻以上，顯示藻礁區的生態非常豐富，才能支撐大型的掠食性動物。