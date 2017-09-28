最年輕師鐸獎得主 王寶莉：白天是老師 下班是姐姐、媽媽

35歲的嘉義縣立阿里山國民中小學教師王寶莉，是師鐸獎最年輕得主，曾以自己的體育專長，協助生病的孩子以運動的方式復健。（記者黃耀徵攝）

2017-09-28 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕「寶莉老師，寶莉老師，我們去溪邊游泳！我們去抓蝦子！」今年師鐸獎最年輕的得主，35歲的嘉義縣立阿里山國民中小學教師王寶莉，原本是因為公費生被分發到阿里山上的學校，沒想到第一年遇到88風災，路斷、停水停電2週，鄒族原住民以樂觀團結來克服天災，讓王寶莉深受震撼，這一「震」就牽住王寶莉服務迄今9年，和當地人成為「家人」，今天受訪時，她笑著自稱，「白天是老師，下班後是姐姐、媽媽。」

孩子的這句話 讓她決定留在山上

王寶莉是台北萬華人，國立台北教育大學公費生，前一年全國各縣市都開公費缺，到她分發那年，因為是公費生的末代，只有嘉義縣等很少的學校開缺，她選擇了阿里山國民中小學，人生也從此和自己規劃的完全不同。

第一年遇到88風災，8月1日報到，8月8日發生風災，路斷掉，停水停電2週，王寶莉表示，當地原住民族很團結，正面又樂觀，唯一的希望是「如期開學」，這給她很大的教育省思。

原本她以為原住民族很熱情，很快就可以打成一片，但鄒族的孩子比較害羞，加上孩子們習慣老師來來去去，學生們會問她，「暑假過後還看得到你嗎？」都市的孩子放暑假很開心，山上的孩子放暑假卻是擔心喜歡的老師會離開，也是因為孩子的這句話，讓王寶莉決定留下來。

身為家中么女，留在山上教書要和家人拔河，王寶莉跟家人說，「在那裡我可以做一些事情陪伴他們，請讓我留下來。」終於說服了家人。

相信孩子 會做得比老師想的更好

「當地族人真的很照顧我，不嫌棄我，我白天是老師，下班是姐姐、媽媽。」放假時，孩子會到王寶莉的宿舍門口叫老師下來一起玩，去溪邊游泳、抓蝦子。今天人在台北領獎，但心卻仍在阿里山上，王寶莉說，孩子們都知道她去台北，有個孩子「趁機」離家出走，大家正透過線索找他，擔心之情溢於言表。

曾有一位患骨肉癌的孩子，剛轉學到阿里山國民中小學時，因動過手術而走路困難，王寶莉用自己的體育專長協助他，以運動的方式協助復健，所有能做的都做，沒想到一年之後，這個學生完成了800公尺體適能，王寶莉說，「孩子跑到終點時，他臉上的表情，我到現在都還記得。」孩子也沒想到自己做得到，「相信孩子，他們會做的比老師想的更好。」

得到師鐸獎除了是對年輕老師的肯定，更是對偏鄉老師的肯定，王寶莉跟山上孩子允諾「一日為師，終身保固。」除了繼續陪伴阿里山上的孩子，有機會她也去四處分享，盼有更多年輕老師願意為偏鄉孩子付出。