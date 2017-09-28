教師節祭孔 彰藝高36位同學獻六佾舞

彰化祭孔重現古禮。（記者張聰秋攝）

2017-09-28 09:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣各界紀念孔子2567週年誕辰，今天早上在國定古蹟彰化市孔廟隆重舉行祭孔大典，在崇聖祠、大成殿丹墀依循古制舉行，由縣長魏明谷擔任正獻官，彰化藝術高中36位同學執籥、翟尾，和著雅樂獻六佾舞，動作起落有致，動靜之間，充滿著對先聖哲儒禮敬的孺慕之情，場面肅穆隆重。

清晨6時天剛破曉，莊嚴典雅的迎神咸和之曲響起，崇聖祠祭典開始，正獻官魏明谷及多位分獻官，在引贊的引領下，逐一完成進饌、上香、行初獻禮、亞獻禮、終獻禮等祭程。

清晨7時太陽露臉，大成鼓、鏞鐘先後作響，大成殿祭典正式開始，依序行三鞠躬禮、進饌、上香、行三獻禮等祭祀儀式，佾生在行三獻禮的同時，雙手分執籥、翟尾，和著雅樂獻舞。

大成殿祭典在送神儀式後禮成，魏明谷帶領學子一一穿越勤學門、聰慧門，祈求先聖先賢的庇佑；現場同時發送象徵增長智慧的「及第智慧糕」，讓民眾吃平安。

2個多小時的祭孔儀式中，學生們所表演的佾舞，是目前國內重要的文化資產，今年由彰化藝術高中36位學生演出六佾舞，國立彰化高商學生擔任樂生及歌生，祭孔大典依例遵循古制儀服進行，與祭人員穿著冠戴長袍，重現祭典的古禮。

彰化祭孔今在孔廟舉行，36位同學跳六佾舞，展現對至聖先賢的孺慕之情。（記者張聰秋攝）