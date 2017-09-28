師鐸獎今頒獎 查馬克：讓孩子知道自己是誰、從何而來

2017-09-28 09:40

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是教師節，教師界最高榮譽「師鐸獎」今天在陽明山中山樓舉行頒獎典禮，共有75名教師榮獲師鐸獎，12名教師獲得教育奉獻獎，227名教師為資深優良教師。屏東縣泰武國小老師查馬克．法拉屋樂榮獲師鐸獎的肯定，他今早受訪表示，教書16年來，很幸運有部落耆老的幫助，又適逢屏東縣政府大力推動教育理想，因此能協助排灣族孩子藉由古謠傳唱「知道自己是誰、從何而來」，才能從最偏遠的國境之南，看到最遠大的世界。

屏東縣泰武國小的古謠傳唱聞名國際，靈魂人物就是查馬克老師，他表示，古謠傳唱不是表演，是生活，唱歌不只是唱歌，是對生命的感受，孩子在傳唱古謠時，人和人會牽手，生命的力度牽起來時，展現了更大的力量。

查馬克也表示，每次表演的第一首歌都是部落誦，唱著「我是來自排灣族的孩子，我知道我從那裡而來…」孩子很清楚知道「自己是誰、從那裡來」。得到師鐸獎覺得很幸運，16年來一路推展排灣族古謠，耆老給了很多幫助，又剛好搭到屏東縣政府大力推展原民教育理念，同事老師們有熱情也有教育愛，共同推動排灣族教育，盼協助孩子成為真正的人，學會動手做、取得知識、成為關心人和議題的人，也協助孩子思考排灣族文化，不是只著眼於過去，而是看見現在，再去解決未來30、40年的問題，雖在最偏遠的屏東，卻可以一起去看最遠大的世界。

師鐸獎得主、中山醫學大學助理教授李孝屏是全盲者，他是第一位全盲教師在大學任教，遇到很多困難，一般教師花1小時做投影片、1小時備課，他要花3小時、甚至6小時備課，必須背下所有內容才能講的流利，獲得師鐸獎是對視障學生最好的鼓勵，他能做的到，視障學生也可以做到，只要願意付出就可以做到。

師鐸獎得主、新北市南強工商教官陳宜君，大學讀的是實踐大學商學系、研究所則是社會學領域，她表示，會選擇當教官，是受到自己讀書時遇到的教官所啟發，到南強服務14年，每天幾乎是早上7時到晚上7時，最在意的是反菸反毒，結合學校志工共同推動，保護孩子免於菸毒害。

台南大學附屬啟聰學校退休教師潘元石今年82歲，台南市永康區大橋國小退休校長陳豊城今年70歲，兩人退而不休，同獲教育奉獻獎。潘元石成立台灣藏書票協會，推動以台灣名義加入國際組織；陳豊城退休後則化身為「大樹爺爺」為小朋友說故事，他表示，不知道可以活多久，但想要活的有意義，所以把餘生繼續奉獻給教育。