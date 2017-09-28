台北破122年9月份高溫紀錄 吳德榮指出其中關鍵！

27日38.6度創下台北設站以來122年9月份最高溫記錄。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-28 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局，27日秋老虎大發威，陽光強氣溫高，臺南以北高溫35、36度，其他地區高溫32至34度左右，最高溫出現在台北38.6度。氣象專家吳德榮表示，27日38.6度創下台北設站以來122年9月份最高溫記錄，並說明台北高溫的主要關鍵。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄上指出，台北會在9月份創下122年來的最高溫記錄，主要原因為台灣在中層太平洋高壓籠罩下，大氣的沉降增溫作用，致使低層大氣明顯增暖；還有就是天氣晴朗無雲，太陽輻射加溫；另外微弱的暖空氣平流也有貢獻；3個物理機制同時有效運作，因此創下歷史記錄。

吳德榮引用歐洲中期預報中心（ECMWF）模式的最新模擬顯示，今（28日）白天在鋒面之前暖空氣內，雖然悶熱不致再創高溫，西半部高溫約在35、36度；大氣不穩定度增加，午後雲量增多對流發展，雷陣雨範圍將擴大，主要在山區、但部分平地也會受影響。

吳德榮預估，今（28日）晚低層鋒面及東北風抵達，中層太平洋高壓籠罩，故強度不強，但北台灣天氣仍會轉變，水氣增多，有局部雨。週五、六（29、30日）東北風南下，迎風面的北台灣因雲量增多、偶爾降雨而轉涼，北台灣高溫有機會降至30度左右，冷空氣不多，低溫僅降1、2度而已；北部北海岸、北部山區較明顯，及東半部有局部性降雨，背風面中南部受到的影響則較小。

吳德榮說，週日、下週一（1、2日）東北風減弱東北風減弱，天氣好轉、北台灣高溫大幅回升，西半部午後山區有局部陣雨或雷雨。下週二、三（3、4日）另一波東北風南下，北台灣再轉涼，迎風面降雨；中南部變化仍較小。