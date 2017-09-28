台北孔廟祭孔典禮 柯文哲上任3年首度出席

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮，28日在台北市孔子廟舉行，台北市長柯文哲首次出席擔任典禮正獻官。（記者簡榮豐攝）

2017-09-28 08:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北孔廟今天舉行祭孔大典，台北市長柯文哲上任3年來首次出席，擔任「正獻官」，內政部長葉俊榮則代表總統蔡英文到場上香；今年是孔子2567週年誕辰紀念，由孔子嫡孫第79代孔垂長擔任「奉祀官」。

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮，28日在台北市孔子廟舉行，台北市長柯文哲首次出席擔任典禮正獻官。（記者簡榮豐攝）

台北孔廟的祭孔大典，清晨6點開始，今年是孔子2567週年的誕辰，柯文哲擔任主祭正獻官，「分獻官」則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳枝秀、內政部民政司長林清淇、教育局長曾燦金、文化局長鍾永豐、大同區區長林聰明等人擔任。

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮，28日在台北市孔子廟舉行，台北市長柯文哲首次出席擔任典禮正獻官。（記者簡榮豐攝）

並由台北市優良教師、議員王孝維、應曉薇、王威中及市政顧問、里長聯誼會會長等擔任「陪祭官」，海外代表則有韓國孔子研究院長李毓源、日本道德科學研究所理事村田靖之、大阪論語普及會顧問緒方智英子等貴賓與會。

台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮，28日在台北市孔子廟舉行，台北市長柯文哲首次出席擔任典禮正獻官。（記者簡榮豐攝）

柯文哲致詞時表示，在這難得場合，大家在此聚集，是孔廟榮幸、也是對台北市推廣儒學成效的肯定，台北孔廟肩負文物保存跟古典文化傳承的重責大任，讓國內外貴賓和遊客都能在這裡體驗到文化的魅力，文化是台北市成為世界文化之都市重要的基石，感謝工作人員辛勞、各界貴賓蒞臨，最重要的是教師節到了，祝福所有教師快樂。

凌晨4時許，現在已有將近250位民眾等候進場觀禮，今年祭孔大典仍吸引許多外國民眾前來。今年不僅有大成樂章的雅樂演奏，北市大龍國小學生的六佾舞，另外比較特別的是，特地邀請中華古琴學會理事長袁中平著衣冠，行古禮演出孔子所做「幽蘭」琴曲，並再現多年未見的古禮「拔智慧毛」，讓民眾重溫傳統習俗。即日起至10月辦理文化季系列活動，節目包羅萬象，包括電影欣賞、文化講座、紙藝教學等，詳情請至「臺北市孔廟儒學粉絲團」查詢最新訊息。