肯德基點餐密技！ 超省錢點餐法曝光

肯德基的炸雞和蛋塔是很多人的最愛。（肯德基提供）

2017-09-28 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕速食肯德基的炸雞和蛋塔是很多人的最愛，有網友好奇，要怎麼點餐才是「內行人」？有網友分享省錢秘訣，用優惠券可以省超多，也可利用「線上訂餐」，賺到免費的副餐。

有網友在PTT上發文，透露要去吃肯德基，特地在出門前做了功課，在網路上找優惠券，找到一張內容含紐澳良烤雞腿堡、小份勁辣雞米花、原味蛋撻、小杯百事可樂，原價186元，用優惠券能以108元買到，共省了78元。

肯德基官網常有優惠券可以使用，最近在網路上最夯的優惠券特價內容是編號17247「幸福開學季」，內容含2塊咔啦脆雞、2顆原味蛋撻、1杯冰紅茶（小），只要109元；另款很夯的優惠券是編號17315「hks好康多」，118元享有2塊咔啦脆雞、1份點心盒、1杯冰紅茶（小）。

另外還可以用「線上訂餐」，網路上點完餐在去現場拿，除了可以省時間，滿額169元還可以送副食，目前是玉米、雞米花、濃湯3選1，如果滿439元，副食就可以升級成大份雞米花、鳳梨啵啵氣泡飲、上校雞塊。「線上訂餐」送副食還可以和優惠券一起用，可以更划算！