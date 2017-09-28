鋒面到！今各地氣溫略降 傍晚鋒面過北、東部有雨

今天白天仍然悶熱，不過傍晚起鋒面通過，北部、東半部因下雨且東北風增強，感受上會較為舒適，全臺低溫約25至26度。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-28 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天（28日）白天微弱鋒面逐漸接近，上午各地為多雲到晴的天氣，午後降雨範圍較昨天擴大，各地山區、南部及東半部平地有午後雷雨機率，傍晚鋒面通過東北季風將增強，北部、東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，入夜後氣溫也會隨東北風增強略降。

中央氣象局指出，今天鋒面將通過，馬祖地區由於中午過後就受鋒面影響，屆時將轉為局部短暫陣雨，傍晚北部及東半部地區將由北而南逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，尤以迎風面海邊及山區雨勢將較為明顯。

氣溫方面，各地白天高溫約33至35度，將比昨天略低，不過白天仍感悶熱，入夜後北部、東半部因下雨且東北風增強，感受上會較為舒適，全臺低溫約25至26度。空氣品質部分，今天馬祖及中南部地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局指出，10月1、2日風場將轉為偏東到東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，北台灣氣溫又會明顯回升，白天感受悶熱。不過10月3日、4日東北風再度增強，北台灣秋意將再現，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區持續維持午後雷雨的型態。

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今天（28日）白天微弱鋒面逐漸接近，上午各地為多雲到晴的天氣，中午過後雷陣雨範圍較昨天擴大，各地山區、南部及東半部平地有午後雷雨機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）