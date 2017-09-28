09/28 各報重點新聞一覽

檢警追查中華統一促進黨毆打台大學生案，發現近年若干「挺中促統」和反政府陳抗活動，背後都有中國的影子。（取自網路影音）

2017-09-28 06:14

自由時報

台灣黑幫介入政治 中國幕後操控

檢警追查中華統一促進黨毆打台大學生案，除查出統促黨是竹聯幫介入政治的化身，還發現近年若干「挺中促統」和反政府陳抗活動，也有四海幫、松聯、北聯等幫派份子參與其中，且台灣幾個大黑幫暴力介入政治活動的背後，似都有中國的影子，警方認為「說是紅影幢幢，一點也不為過」！

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拚投資 賴揆提4處方

行政院長賴清德甫上任即射出軍公教加薪「第一支箭」，盼帶動民間薪資成長與刺激內需；他昨再開出拚經濟四處方，希望透過加強公共建設支出執行率、國營事業積極投資、強化經濟部招商中心功能及鼓勵企業投資，帶動並加速台灣的投資動能，刺激景氣。

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菲總統 點名竹聯幫是毒源

菲律賓總統杜特蒂上週公開點名台灣是毒品來源國之一，廿六日更指名台灣的竹聯幫，已接管中國人的販毒運作，在菲國經營毒品貿易，尤其是冰毒，並以菲國作為販毒至美國的轉運站，今日的菲國已成為台灣竹聯幫的「附庸國」。

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蘋果日報

陸批台獨：台灣永不可能是國家 賴回嗆 台主權獨立是事實

行政院長賴清德前天在立法院公開坦承自己是「主張台獨的政治工作者」、「務實台獨主義者」，引發政治風暴。中國國台辦昨早嗆，台灣從來就不是一個國家，也永遠不可能成為一個國家。賴揆中午隨即回應：「台灣是個主權獨立國家，名稱叫中華民國。」知情人士則表示，總統蔡英文對賴清德在立院談台獨主張，事先不知情。

白狼次子 被控殺人未遂 25萬交保

台大借地舉辦「中國新歌聲 上海•台北音樂節」，引爆學生抗議並與中華統一促進黨成員爆衝突，四名學生濺血，包括遭持甩棍砸頭。統促黨總裁「白狼」張安樂次子張瑋等五名施暴者被控涉殺人未遂，昨被北檢各以二十五萬元不等交保，北檢另將成立專案小組，徹查張瑋五人及相關團體，歷年參與陳抗的暴力事件，朝違反《組織犯罪條例》、《政治獻金法》查辦。

聯合報

查封國民黨不動產爆衝突 首波完成2處

法務部行政執行署昨天展開查封國民黨不動產行動，首波行動的第一個目標是國民黨台北市松山區黨部，面對黨產史無前例遭查封，國民黨地方民代和黨工將松山區黨部團團圍住，與警方及執行署人員對峙，痛斥執行署動作是要「抄家滅族」，要執行人員「滾回去」、「回去你家貼封條」，執行官強調依法執行，一切「法律說了算」，但為避免引發衝突，雙方最後協商達成「另擇期」執行的共識，暫緩松山區黨部的查封行動。

全球競爭力 台灣因電力供給退6名

瑞士世界經濟論壇（WEF）昨天發布最新全球競爭力排名，瑞士排名第一、美國第二、亞洲區的新加坡第三，香港跳三級排名第六，我國排名第十五名、較去年退步一名，關鍵是「基礎建設」退步，電力供給品質不穩成為拖累表現的原因之一。

中國時報

台灣科技業 競爭優勢漸流失

台灣一向自豪是「科技島」，但在國際知名智庫眼中，數位化程度卻遠落後全球。麥肯錫台灣分公司昨（27）日公布「數位轉型：重燃台灣經濟動力」研究調查報告，麥肯錫台北分公司總經理章錦華（Albert Chang）表示，近來台灣經濟動能不足，數位化不足是主因。

「恢復7天國假」勞團連署過關

官方醞釀一例一休修法，勞團要求先還7天假！勞團「工鬥」於國發會公共政策網路參與平台發起連署，要求行政院提案《國定假日法》，恢復19天國假，強調與其讓勞資雙方繼續吵，不如回到原點；昨（27）日已達成5千人連署門檻，依規定，行政院需於11月27日前回應。