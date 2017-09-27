師生26年後二度同台領獎 當年窮學生難忘師恩

吳明順（左）與李錫鑫（右）這對師生，隔了26年二度同台領獎。（吳明順提供）

2017-09-27 23:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好感動！26年前老師帶貧困學生去領獎，請他吃了生平第一次的簡餐，26年後師生再度同台獲獎，兩人獲選南投縣特殊優良教師，這對師生中的老師是南投縣名間鄉三光國中校長吳明順，當年的學生現任縣立旭光高中秘書，師生二度同台受獎，兩人備感開心。

三光國中校長吳明順，今年8月才從旭光高中調任三光國中校長，而26年前他是旭光國中（旭光高中前身）的衛生組長，那一年李錫鑫是該校國三學生，父母是視障者，家境貧困，功課好又會寫文章，參加救國團舉辦的全縣作文比賽拿下第一名，而旭光國中也獲得全縣環境教育特優學校，由衛生組長吳明順代表領獎。

吳明順知道李錫鑫因沒有交通工具而決定不去領獎，主動表示：「我剛好也要去領獎，載你一起去再載你回家！」，那天領完獎後，又主動說：「組長肚子餓了！你陪我去吃晚餐！」，那晚，讓家境不好的李錫鑫生平第一次吃到簡餐，滋味特別難忘。

吃完晚餐後，吳明順送李錫鑫回到草屯鎮，再開車經過南投市回到位於名間鄉的住處，李錫鑫說：「我回到草屯已晚上9點多，組長回到名間鄉應該已是深夜了！」，但吳明順一直跟李說：「不遠，不遠！你不用擔心！」。

李錫鑫一路考上台中一中、國立成功大學，後來也考回母校旭光高中擔任老師，他和老師吳明順的緣份很深，7年前吳明順也調任旭光校長，在他校長任內，提拔李錫鑫從組長做到教務主任，今年還鼓勵李報名全縣特殊優良教師的選拔，而吳明順也因在旭光高中校長任內表現卓越，同時獲選校長組特殊優良教師，這昔日同台領獎的師生，26日再度在南投市同台獲獎，李錫鑫往事重提，再三向昔日恩師表達謝意。