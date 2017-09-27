抗癌仍心繫學生！超級「瑪麗」老師 榮獲竹塹明志獎

新竹市光華國中教師劉瑪麗樂觀、勇敢抗癌，正向力量及對學生的付出，榮獲新竹市竹塹明志獎，明天將抱病出席領獎典禮。（記者洪美秀攝）

2017-09-27 22:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光華國中教師劉瑪麗罹患乳癌進行化療，但她不向命運低頭，樂觀接受治療，持續關注學生的學習，擔任過表演藝術課老師及輔導老師和教務主任的她，總是用「同理心」陪伴學生，今年榮獲新竹市竹塹明志獎，更代表新竹市參與師鐸獎甄選。劉瑪麗對生命的熱誠與鬥志，是學生最佳的身教典範。

因為在「瑪麗」颱風侵襲台灣時出生，而取名劉瑪麗，台灣藝術大學及新竹教育大學教育心理與諮商研究所碩士班畢業，她曾在台視、華視擔任電視編劇，曾是早年知名電視劇《天眼》的主要編劇者，後來因為身體健康因素，回到新竹市當老師。

擅長表演藝術的劉瑪麗，每每在課程中啟發學生做最佳的肢體表演，後來更擔任性別平等輔導教師及教務主任，即使因為腳受傷行動不順，領有身障手冊，但劉瑪麗樂觀正面的態度，總帶給學生良善的力量，更因輔導飛行少年，成為學生眼中最佳的心靈導師，有她在，就充滿正面能量。

劉瑪麗去年檢查出罹患乳癌，她勇敢面對，接受化療，病痛纏身仍心繫學生，學生們寫下許多鼓勵卡片，希望劉瑪麗成功對抗癌症，「現在學生是老師的後盾」。

劉瑪麗說，化療真的很辛苦，療程經歷了掉髮及身體不適、吃不下等負作用，但在家人支持及學生、學校的鼓勵下，她會勇敢對抗癌症，讓良善正向的力量戰勝病魔。

榮獲今年的新竹市竹塹明志獎，明天是教師節，劉瑪麗將抱病出席領獎，她說，一日教師、終身教師，她熱愛教育，更期許透過身教，讓學生們面對挫折時，依然能樂觀處之。