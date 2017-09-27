醫病》聯結車司機拉肚子1個月 竟是大腸癌第4期

2017-09-27 22:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕20歲潘姓聯結車司機長年3餐不正常、暴飲暴食又壓力大，今年2月連續腹瀉1個月去就醫，赫然發現竟罹患大腸癌第4期，手術後做化療，嚴重嘔吐、腹脹、燥熱，也吃不下，想放棄治療，後來接受中醫輔助治療，服藥補氣和解毒，症狀大幅改善，上週順利完成半年化療，精神、體力也變好，不久就能返回工作崗位。

中國附醫中醫師葛正航指出，大腸癌在中醫認為是痰毒積滯在大腸，病人化療造成氣滯而出現副作用，容易腹脹、噁心、嘔吐、口乾舌燥，他在潘先生化療時開藥補氣，後期加以清熱解毒，改善症狀，現在化療後也依病情持續開藥，能穩定病情。

葛正航說，大腸癌病人手術後傷口疼痛、身體虛弱、食欲差，開藥黃耆、白朮等扶正補氣，能較快恢復傷口；病人放化療時容易現腹脹、噁心，嘔吐，口乾舌燥，必須理氣，使用陳皮、枳殼、柴胡等中藥，療程可視病人狀況，使用半枝蓮、白花蛇舌草等藥清熱解毒。

潘姓司機說，自己不菸酒、不嗜吃肉類或刺激性食物，也無血便，沒想到先是大便變細，後來拉肚子1個月，竟發現罹患大腸癌第4期，轉移到肝臟，長了許多腫瘤，打擊很大，但樂觀面對，接受正規治療與中醫輔助治療，現在復原順利，飲食均衡、少量多餐，能跑步、正常吃，除了以後重回職場，也要到醫院當志工。

葛正航說，要預防大腸癌，飲食應少油膩、刺激，才能減少痰毒積滯，多吃蔬果，幫助腸胃孺動，有助理氣，建議飲食避免燒烤、油炸、醃製、煙燻、發酵製作，盡量吃新鮮食材，並適當運動。