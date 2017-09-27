高市把文創青年當賺錢對象？ 文化局長：非事實

2017-09-27 21:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕資深媒體人、作家徐宗懋今天在媒體投書，以「高雄沒落的感傷」為題，直指高市文化局沒有扶植文創青年的作為，反而把文創青年當成賺錢的對象，下結論指「難怪高雄會這麼快就沒落了」，高市文化局長尹立在他個人臉書上寫下近千字回應，強調有誤解，對方指控非事實。

尹立指出，徐宗懋文章中提到的重點，提到有一位房先生受駁二邀請展覽，卻被要求收取1百萬的場地租金，但實情是，房先生之前曾經被邀請參加駁二的一個展覽，因而認識駁二的工作同仁，而後是透過FB的訊息主動提及，有無可能到駁二展出；由於該展在台北時候是收門票，並且對於參展攝影家有收參展費用，所以在談的過程有針對很多可能合作模式討論，所以並非是駁二邀請後再要求高租金。

其二，徐宗懋也提到有一批高雄老照片，認為文化局同仁應該可以感動於這些精彩的影像，可是高市文化局竟然無動於衷。事實上，文化局同仁沒有看過這批照片，當初的展覽內容是以青年攝影師的競賽作品為主，為何有批老照片的產生？以及房先生是如何跟徐先生溝通，文化局不得而知。

尹立認為，因為這些事件，徐先生下了「原來高雄文化局對高雄歷史影像沒有任何興趣，也沒有扶植文創青年的作為，而是以邀請為藉口，實際上把20幾歲的文創青年當成賺錢的對象」的結論，但相對於其他園區，駁二是官方經營，對於青年在政策上的扶植計畫反而是高於其他園區。

駁二近年陸續推出人才回流計畫、藝術家進駐計畫、漾藝廊計畫、漾藝術博覽會，跟青年有關的涵蓋文化藝術面向的支持政策有數十項，尹立說，他不敢說自己做得很好，還有很多空間可以努力，但絕非文章所言不扶植年輕人並把年輕人當成賺錢的對象。