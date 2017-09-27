台中爵士音樂節10/7開幕 賞玩荷蘭風情

台中爵士音樂節將於10月7日登場，首次結合環保，鼓勵自備餐具，活動攤位不提供免費餐具。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-27 21:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爵士音樂節邁入第15年，10月7日登場，展開為期一週的精彩音樂盛宴，今年邀請15國爵士好手在城區和山海屯共帶來52場演出，並吹起荷蘭風，邀請荷蘭當紅樂手演出，今年也首度融入碳城市計畫，現場攤位不提供免費餐具，鼓勵民眾自備餐具消費可獲優惠5元，忘記帶可現場租賃！

今年爵士音樂節主題為「綺響花園Jazz Green Land」，結合低碳城市計畫，並在開幕日舉辦台中荷蘭日，當天邀請荷蘭當紅爵士樂團「林布蘭三重奏Rembrandt Frerichs Trio」演出，場邊現製荷蘭鬆餅、焦糖餅與炸肉球等荷蘭美食，並提供啤酒等荷蘭飲料，還有荷蘭服飾供民眾拍照、體驗荷蘭遊戲、說荷蘭語、手繪木鞋帶回家。

文化局昨天展開宣傳時表示，今年邀請自美、加、荷、法、拉脫維亞、以色列、日、韓等14國外國樂手，帶來經典爵士饗宴，從發源自美國南方的音樂脈絡，進一步推展至歐洲及亞洲新潮流，風格多樣，在市民廣場、草悟道、屯區藝文中心、港區藝術中心和葫蘆墩文化中心演出，更首度規劃室內音樂會。

國內外演出樂手都是一時之選。國內樂手有「徐崇育&古巴爵士樂團」以熱情的拉丁節奏，演奏古巴爵士音樂；「台灣鼓王」黃瑞豐是首位登上國家音樂廳的爵士樂手，帶來精采演出；還有由職業音樂老師組成的「台北爵士大樂團」登台，以及「絲竹空樂團」演奏帶有東方元素的爵士樂。

國外樂手則有義大利樂手與台灣樂手組成的「福爾摩沙任務爵士樂團MISSION FORMOSA」，以及近代被看好的年輕以色列鋼琴家兼作曲家Uriel Herman，融合爵士、古典及搖滾，並加入以色列元素，樂風獨特。

今年也與韓國鱉島爵士音樂節連結，締結姊妹音樂節，互相推薦優秀樂手演出，韓國Stellar Moments來台演出。各項活動詳情可上「2017台中爵士音樂節」網站查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆