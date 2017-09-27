學生瞞著做這些事 老師在教師節前夕笑了

忠明高中學生送給老師「LOVE愛老師卡片」感謝。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-09-27 21:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕教師節前夕，忠明高中學生今天送上自製各式創意謝師卡，讓老師們驚喜萬分！有學生把卡片黏在餅乾上，做成背包，或是串成項鍊，要老師揹著、戴著，掛上學生的愛與感謝，也有人把柚子挖空放進愛的小卡片，都讓老師們很感動。

忠明高中學務處與學生慶祝教師節，瞞著老師獻上驚喜，今天開會讓老師以為只是例行會，由學務處一聲令下，同學突然秀出各式各樣的創意謝師卡，送給老師，讓老師笑得閤不攏嘴。

有班級將卡片黏在餅乾上，做成餅乾背包，讓老師背在肩上；有把一張張的卡片串成項鍊，要老師掛著學生的愛；也有把一疊學生寫的卡片做成一本書，送給老師閱讀學生的感謝；還有學生做成超大的「LOVE」卡片和信封，寄給對老師的感謝。

國二一班全班學生別出心裁，結合中秋節慶，將柚子挖空，柚心藏著許多感謝小卡送上，讓老師以為是柚子，打開後滿是開心感動，而體育班學生做了網球拍造型和桌球桌造型的立體卡片，巧思超吸睛。

「老師謝謝您！」學生張庭瑄獻上感謝卡，她說，老師真的對他們很好，為了表達感謝，大家想盡辦法要讓老師難忘，祝福教師節快樂；學生王筱雯、陳俊瑋說，老師對他們無止盡的包容力，即使犯錯，關心依然溫柔，平時他們不擅表達，在教師節一定要表達感謝。

老師田貴文老師說，學生突如其來的祝福真的讓人嚇了一大跳「謝謝同學，老師也愛你們。」老師蘇詠翎老師笑說，學生其實很貼心，但很害羞，不敢表達心意，藉由教師節慶祝活動，孩子們的祝福讓她又驚又喜。校長張永宗也被到學生卡片，直說老師最大的成就感，就是學生的成長與改變。