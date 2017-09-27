高雄環局開罰清除業249萬元 8業者違規情節重大撤照

2017-09-27 21:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府環保局今表示，去年針對清運業者開罰249萬元，撤銷8家違規重大業者清除許可證，今年更查獲鼎高震清運業者違法棄置有害事業廢棄物，開罰7.8萬元、撤證並移送法辦，命業者上週花費35萬元清除，連委託的產源廠商慶富造船也被開罰6萬元。

環保局表示，今年6月獲報前鎮港區被人棄置廢棄物，會同高雄港務警察總隊前往稽查，從發臭廢棄物抽絲剝繭，發現清洗船底附著藤壺，內有漁棄及油漆桶蓋等垃圾，總重約17至18噸，經採樣分析溶出毒性，萃出液中總銅濃度超過有害事業廢棄物認定標準，認定是有害事業廢棄物。

經環保署事業廢棄物清運機具即時監控系統深入追查，確認是高市清運業者鼎高震公司車輛，將慶富造船公司委託載運廢棄物違法棄置，環保局上個月依廢棄物清理法，撤銷鼎高震公司清除許可證，並裁處7.8萬元，並移送高雄地檢署偵辦。

至於遭棄置的有害事業廢棄物，環保局依廢清法規定，由鼎高震負責清除，要求恢復原狀，業者花費35萬元，上周申報清理完成，另產源慶富造船未依廢清法規定，將廢棄物委託合法清除處理機構處理及貯存，也被市府依法開罰6萬元。

環保局指出，高市有592家清除業者，高居全國第二名，去年開出177張罰單，處分金額高達49萬元，其中8家違規情節重大者，依法撤銷清除許可證。

局長蔡孟裕表示，廢棄物如未妥善處理，業者與受託者應負連帶清理責任，業者應注意受託者的身份及清除處理方式是否合法，若違法被要求連帶清理責任，甚至一同遭告發起訴。