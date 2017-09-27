網購名店采棠肴鹹蛋黃檢出致癌物 500顆全賣光

西區采棠肴鮮餅鋪使用月餅原料鹹蛋黃檢出致癌的人工染料蘇丹紅四號。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-09-27 20:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局今天公佈8月至西區采棠肴鮮餅鋪，抽驗月餅原料「鹹蛋黃」，檢出人工合成的紅色染料、常用於工業染料的「蘇丹紅四號」，涉嫌違反食安法，且500顆鹹蛋黃，製成紅豆蛋黃酥、綠豆蛋黃酥及金莎酥賣給散客，已經售鑿，恐全被吃下肚，並移請上游廠商雲林縣永信蛋鴨場，所轄衛生局查處。

中國附醫毒物科主任洪東榮表示，蘇丹紅是具有毒性的脂溶性工業用染料，食用可能引發皮膚過敏、氣喘，過量食用甚至會致癌、造成畸胎，也可能使血紅素變性導致溶血症候群，導致肝腎衰竭，嚴重恐會呼吸衰竭死亡。

衛生局指出，采棠肴鮮餅鋪的使用鹹蛋黃，昨天和今天分別接到食藥署電話通知檢驗不合格和書面報告，驗出不得出蘇丹紅四號1.34mg/kg，業者指來源是雲林縣元長鄉的永信蛋鴨場張姓業者進貨500顆鹹蛋黃，在7月24日進貨，製成紅豆蛋黃酥、綠豆蛋黃酥及金莎酥等3款產品販售，數日就售完已無庫存，後來未再向永信進貨。

衛生局表示，蘇丹紅（Sudan red）是一種人工合成的紅色染料，常當作工業染料，被用於如溶劑、油、蠟、汽油的增色以及鞋、地板等增光，禁用於食品內，食品業者可能為增加食品鮮紅色澤，違規添加，若長時間、大劑量食用，對人體的肝腎器官易具有毒性，甚至可能有致癌風險。洪東榮懷疑，業者可能迷信紅蛋黃賣相佳，將蘇丹紅添加在於飼料，或直接添加在蛋黃中，造成毒蛋黃。

衛生局表示，依食安法食品業者違規使用未經公告的添加物產製食品，將移請檢調偵辦，面臨刑事責任。