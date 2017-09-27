香蕉價崩挨批 農糧署：去年底已預警

2017-09-27 20:52

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院國民黨黨團今召開記者會，痛批國內香蕉價格大跌，農委會長期不務正業，讓農民血本無歸。農委會農糧署回應表示，氣候問題是主因，而去年底已針對香蕉種苗供應過多提出預警，但台灣為自由市場，農民都依個人意願選擇種植作物，一旦供過於求，農糧署也都及早協助促銷。

今天台北果菜批發市場香蕉批發價每公斤13.8元，和近幾年相較，2012至2016年同期香蕉批發價每公斤自23.1元至51.9元不等，而2010年和2011年同期則分別為每公斤13.9元和14.5元。但今天的交易量卻比2010年至2016年大增，多出了53.8%至162.1%。

農糧署副署長蘇茂祥指出，2012年至2016年，每年都有颱風襲台，造成災損，連帶影響香蕉的產量和價格。而2010年和2011年較無災情，價格也和今年同為平穩。

蘇茂祥強調，農糧署皆有掌握國內種苗育苗數量，每月調查並公布販售數量，供農民參考。去年9月莫蘭蒂颱風和梅姬颱風接連襲台，對香蕉造成嚴重災情，農民災後同期復耕，農糧署評估今年6月起即有復耕香蕉同步上市，恐供過於求，因此去年12月起即透過簡訊等方式向農民預警，呼籲農民減種或分批種植，必要時進行疏花、疏果等。

目前南部青蕉產地價每公斤約8元，而農委會監控價為7元。但蘇茂祥說，青蕉採收後需經催熟等過程才上市，價格約會增加7至10元

蘇茂祥說，農糧署自5月起即研定輔導外銷、擴大行銷及產製加工品等調節措施，截至昨天已促銷1萬1982公噸。此外，因應雙十連假，本週末起也將在11個國道休息站的道農市集促銷香蕉。

蘇茂祥指出，隨著入秋天氣轉涼，香蕉生長速度減緩、品質增，價格應會逐漸回升。