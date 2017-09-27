醫病》產婦昏迷3週後甦醒 接力搶救現奇蹟

2017-09-27 20:51

〔記者王俊忠／台南報導〕8月下旬，一名年輕產婦剛坐完月子回家休養，在家裡忽然失去生命跡象，消防局救護員協助送到台南市立安南醫院，到院時恢復了生命跡象、但昏迷指數只剩3，後續由安南醫院以低體溫療法讓患者在昏迷3週後恢復意識，住院1個月出院、行動自如。安南醫院指出，此病例相當罕見。

這名產婦失去生命跡象後，家人很有警覺性、撥打119求救，並依派遣員指示為患者做心肺復甦術，消防局高級救護員郭智雄與李建儀兩人很快到達、接手急救，現場給病人電擊3次，送往安南醫院。患者送往醫院途中已恢復呼吸與心跳，但仍是深度昏迷、昏迷指數3。

安南醫院急診團隊接手病人穩定血壓、安排心導管，由心臟科醫師張倉惟緊急處理，並在家人同意下進行低體溫療法。患者住院約1個月之久，在醫療團隊包含心臟科、神經科、中西醫合療、加護重症團隊及低體溫療法的努力下，在昏迷整整3週後漸漸恢復意識，到出院前，患者已完全恢復意識，可以行動自如。

張倉惟表示，低體溫療法是此患者能夠恢復神經學功能重要關鍵之一，此治療方式是利用導管置入體內快速降溫，並且穩定維持中樞體溫在34℃，減緩新陳代謝，降低患者腦細胞與神經缺血的損傷。

急診室主任符凌斌表示，俗稱到院前心跳停止的猝死案，一般而言，每100個到院前心跳停止個案，能夠存活出院者不到3人，且這些病人多半臥床，一輩子需要他人照護，而能夠存活出院，恢復意識、行動自如，可自主照顧的病人是微乎其微，要達成這樣的目標，就像跑400接力比賽，每棒選手都要做到100分。

符凌斌說，當發現病人猝死時，家屬在場立即求救及給予心肺復甦術是第一棒；消防局派遣員及時辨識猝死與救護員使用體外電擊器急救是第二棒；醫院以高級救命術介入急救是第三棒；後續心臟科，重症團隊的心導管、低體溫療法、重症照顧是第四棒。

安南醫院指出，此案例無論是家屬、消防局、醫療端都有很好的合作，環環相扣，才能有這樣良好的結果，同時要提醒社會大眾，每個人都是重要的第一反應人員，若第一棒沒有及時求救與CPR，就不可能有良好的預後，你我都是關鍵人員，遇狀況記得即時求救、及時CPR。