醫病》產婦昏迷3週後甦醒 接力搶救現奇蹟

2017-09-27 20:51

〔記者王俊忠／台南報導〕8月下旬，一名年輕產婦剛坐完月子回家休養，在家裡忽然失去生命跡象，消防局救護員協助送到台南市立安南醫院，到院時恢復了生命跡象、但昏迷指數只剩3，後續由安南醫院以低體溫療法讓患者在昏迷3週後恢復意識，住院1個月出院、行動自如。安南醫院指出，此病例相當罕見。

這名產婦失去生命跡象後，家人很有警覺性、撥打119求救，並依派遣員指示為患者做心肺復甦術，消防局高級救護員郭智雄與李建儀兩人很快到達、接手急救，現場給病人電擊3次，送往安南醫院。患者送往醫院途中已恢復呼吸與心跳，但仍是深度昏迷、昏迷指數3。

安南醫院急診團隊接手病人穩定血壓、安排心導管，由心臟科醫師張倉惟緊急處理，並在家人同意下進行低體溫療法。患者住院約1個月之久，在醫療團隊包含心臟科、神經科、中西醫合療、加護重症團隊及低體溫療法的努力下，在昏迷整整3週後漸漸恢復意識，到出院前，患者已完全恢復意識，可以行動自如。

張倉惟表示，低體溫療法是此患者能夠恢復神經學功能重要關鍵之一，此治療方式是利用導管置入體內快速降溫，並且穩定維持中樞體溫在34℃，減緩新陳代謝，降低患者腦細胞與神經缺血的損傷。

急診室主任符凌斌表示，俗稱到院前心跳停止的猝死案，一般而言，每100個到院前心跳停止個案，能夠存活出院者不到3人，且這些病人多半臥床，一輩子需要他人照護，而能夠存活出院，恢復意識、行動自如，可自主照顧的病人是微乎其微，要達成這樣的目標，就像跑400接力比賽，每棒選手都要做到100分。

符凌斌說，當發現病人猝死時，家屬在場立即求救及給予心肺復甦術是第一棒；消防局派遣員及時辨識猝死與救護員使用體外電擊器急救是第二棒；醫院以高級救命術介入急救是第三棒；後續心臟科，重症團隊的心導管、低體溫療法、重症照顧是第四棒。

安南醫院指出，此案例無論是家屬、消防局、醫療端都有很好的合作，環環相扣，才能有這樣良好的結果，同時要提醒社會大眾，每個人都是重要的第一反應人員，若第一棒沒有及時求救與CPR，就不可能有良好的預後，你我都是關鍵人員，遇狀況記得即時求救、及時CPR。

  • 台南市立安南醫院接手將一名一度失去生命跡象的產婦從鬼門關救回來。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立安南醫院接手將一名一度失去生命跡象的產婦從鬼門關救回來。（記者王俊忠翻攝）

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