台鐵區間車燒軸 4000旅客行程延誤

2017-09-27 20:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵今天下午5點左右，一輛4652次由和平開往玉里的區間車，輪軸突然起火，台鐵緊急將事故列車調往其他路段，卻又造成一軸出軌。台鐵統計，截至今晚8點，共影響17列次149分，約4000名旅客受波及。

台鐵表示，該4652次列車原訂下午5點06分從和平站開車，因EP549號編組鬆韌不良（燒軸），和平=花蓮間改停駛，旅客改乘688次，而台鐵5點10分要將該列車調至其他路段時，又造成一軸出軌事故，因此和平=和仁改為西正單線行車，搶修車由花蓮派出，即時成立局二級應變小組。