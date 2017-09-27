陸軍八軍團秋節送暖 慰問六龜育幼院

2017-09-27 20:36

〔記者張忠義／高雄報導〕秋節將至，陸軍第八軍團指揮官陳曉明中將今天前往高雄市六龜育幼院慰問，並致贈民生用品，提前祝賀院童秋節愉快。

陳曉明除關心育幼院運作情形及院童近況，更對於院方致力教養及培育院童生活技能與獨立自主的人格特質表達感佩之意，也希望藉此機會，拋磚引玉，讓社會各界慷慨解囊，來幫助該院孩童，或是其他需要幫助的人。

六龜育幼院院長楊子江先生表示，長期以來只要院方有需要志工協助之處，8軍團官兵都會第一時間前來協助，彼此間互動的情誼，有如家人般深厚，讓院方倍感溫暖。