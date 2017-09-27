樂齡大學開學了 阿公阿嬤新生循古禮拜師

2017-09-27 20:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大樂齡大學今天開學，雖然學生都是阿公阿嬤級，但他們還是遵循古禮拜師奉茶、家族會師，毫不含糊。今年最高齡新生為78歲的王正義，他偕同妻子簡美月一起「活到老、學到老」。

今年有66位新、舊生參加輔英樂齡大學，其中新生36人，舊生30人，平均年齡為64歲，特別的是今年有6對夫妻檔新生，舊生則只有1對，校長顧志遠主持開學典禮，安排拜師奉茶，呈遞拜師帖。

顧志遠佩服學生們終生學習的毅力，他強調，輔英以健康照護為主軸，最為符合長者需求，尤其精心策劃代間共學，部分課程讓長輩們能與高長系學生一起上課，不僅共學還能達到經驗傳承的目標。

高齡及長期照護事業系主任程紋貞指出，台灣有超過4分之1家庭有照顧失能者壓力負荷，加上少子化，高齡照護是很重要一塊，該校為了樂大課程特地成立長輩課程委員會，採雙導師制，為的就是讓長者活得健康。

樂大總導師徐麗月表示，樂齡新生課程包括健康服務學習─老幼共學、健康操；健康知性文化─手工花藝、美學體驗；健康終老發展─認識失智症、認識三高；健康安全生活─高齡用藥安全、保命防跌；健康促進飲食─養生蔬果汁、養生活力湯；健康時代生活─人生財務規劃、臉書及Line群組建立等，符合老齡需求。