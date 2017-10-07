校服我最正》日本設計師操刀 稻江護家水手領、書包吸睛

台北市稻江護家制服走日系風，可愛兼具氣質。（記者廖振輝攝）

2017-10-07 06:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕女高中生散發青春活力，制服也是關注討論的焦點；台北市私立稻江護家聘用日本設計師，引進日本女高校生制服風潮，設計出改良式水手領白上衣搭配格子裙，以及肩背手提兩用的日式書包，時尚典雅又別具活潑氣息，在多次高校制服票選成績，稻江護家總是名列前茅。

台北市稻江護家制服聘請日本設計師設計，時尚典雅又兼具活潑氣息。（記者廖振輝攝）

校史悠久的稻江護家堅持只招收女生，因此全校實施「美姿美儀」、「全校日文」授課，培育專業能力，形塑學生優雅的體態。稻江護家教務主任郭淑蕙指出，民國28年創校時，白色襯衫衣領是海軍領，下半身為淺藍單色裙，後來經過幾次設計調整，將裙子改版百褶格子裙，並改良海軍領，領片變得比較小些，不像傳統海軍制式。

台北市稻江護家制服，夏季（左）上衣為純白色改良式水手領襯衫，搭配亮眼鈷藍格線百褶格子裙、白色長襪。冬天（右）換成長袖白襯衫，搭配偏棕色的正方格紋裙、黑色褲襪及深藍色雙排扣外套。（記者廖振輝攝）

夏季制服，上衣為招牌的純白色改良式水手領襯衫，搭配亮眼鈷藍格線的百褶裙、白色長襪，平口領帶上還夾有該校專屬的銀色領帶夾，輔以米黃色背心。冬天則換成長袖的純白襯衫，搭配偏棕色、黑色相間的正方格紋裙，黑色褲襪及深藍色外套。

夏季制服平口領帶上，夾有該校專屬的銀色領帶夾。（記者廖振輝攝）

就讀3年級應用外語科的學生陳品樺說，每天搭公車通勤上學，在公車上常發現其他乘客一直盯著她看，上前問她讀哪一所學校，詢問度比其他高中生來的高，很喜歡水手服的設計風格，因此她還多買兩套制服，材質輕薄透氣，夏天穿來滿涼的。

夏季制服可搭配米白色背心，更顯得活潑俏麗。（記者廖振輝攝）

餐飲科學生葛維羚則說，百褶裙搭配水手服，相當可愛又兼具氣質，相當喜歡，走出校門吸引他人目光，常被人稱讚制服好看，她笑說就是覺得稻江制服好看，所以選擇唸稻江。

台北市稻江護家的日式書包背帶可調整，可肩背也可手提。（記者廖振輝攝）

家政科學生王少妤表示，學校制服最特別是都有校名浮水印，在外面買不到，夏天制服白上衣搭黑藍色裙子、冬天米色毛衣配黑褲襪，都很好看，超喜歡制服設計，讓人看了第一眼還會想看第二眼。

台北市稻江護家冬天制服，表現出獨特的優雅氣質。（記者廖振輝攝）

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