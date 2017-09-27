明鋒面接近紓解炎熱 北台灣傍晚降溫有雨

2017-09-27 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕明（28日）有鋒面接近台灣，水氣增多，舒緩多天的炎熱高溫，上午各地為多雲到晴天氣，各地高溫約33至35度，清晨低溫約26、27度，全台紫外線指數偏強。北台灣傍晚有局部短暫陣雨，提醒民眾攜帶雨具。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，由於有鋒面接近，雲量增多，全台高溫炎熱的氣候稍微紓解，各地高溫約33至35度，清晨低溫約26、27度，早晚偏涼建議民眾攜帶薄外套。

降雨方面，各地山區、南部及東半部平地將會有午後雷陣雨。傍晚鋒面通過，迎風面的北部及東北部地區會有局部短暫陣雨，提醒民眾攜帶雨具，注意午後及晚間天氣的變化。

據《天氣風險》報導，午後北方高壓南下接近台灣，這波鋒面預計影響到本周六，清晨低溫預計會降1、2度，北部將會下降到31度左右，而中南部影響不大，預計會降1、2度。未來大致上都是一波波北方較涼空氣南下，溫度逐步下滑，但在這當中，還是容易有秋老虎的天氣型態。

空氣品質方面，馬祖及中南部地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

紫外線方面，明日白天全台紫外線達過量級，澎湖地區甚至達到危險級，僅連江地區為高量級。建議戶外活動的民眾，適時補充水分，注意防曬。