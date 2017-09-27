關心植物人 業者免費為安養院清洗洗衣機

2017-09-27 21:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕創世基金會苗栗院安養45名植物人，換洗衣褲、床單、枕頭套、圍簾等清洗，都仰賴院內3台洗衣機，但洗衣機使用久了，槽內容易藏有病菌及垢漬；專門清潔洗衣機的愛麗潔洗衣機清潔家公司，今天下午免費替苗栗院清洗，為植物人的皮膚健康盡心力。

28歲的愛麗潔洗衣機清洗家執行長陳品宏，於2月間進行單車旅行，並造訪多個縣市的創世院區，每到一處院區，都衝擊他的內心，「心想一定要為植物人做些事」，因清洗洗衣機是他的專業，遂展開服務計畫，預計在半年內，完成全台創世基金會17個分院的免費清洗。目前已到過羅東、嘉義、草屯院，今天則到苗栗。

院方表示，洗衣機使用久了，容易藏污納垢，容易引起局部的皮膚發炎過敏，甚至有異位性皮膚炎。為了確保清洗品質，院方每年請廠商清洗，每次清洗都要花費不少費用，此次愛麗潔洗衣機清潔家願意協助免費協助，提升植物人衣物的清潔度，保護植物人的皮膚健康，讓人很感激。

院長陳綠蓉表示，照顧植物人的工作十分繁瑣，對一般家庭造成負荷甚鉅，業者透過專業用行動來支持植物人的照護，並進而提升生活品質，是1+1的愛心行動，也歡迎其他有相關專業能力的朋友共同加入創世愛心服務的行列。愛心專線：（037）275-848。