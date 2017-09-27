飯店業搶進台南 觀旅局長：5年內出現壓力

2017-09-27 20:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南大員皇冠假日酒店今日盛大開幕，為競爭激烈的觀光市場再添一強大競爭對手。儘管平、假日住房率表現亮眼，但各家飯店仍對未來發展保守看待；觀光旅遊局長王時思更指出，5年內將湧現壓力。因此，市府近年來致力開發外國客，業者也說「韓客變多了。」

從安平出身的大員皇冠假日酒店董事長李錫淇表示，安平的文化底蘊相當厚實，非常值得大家多次造訪，更重要的是，對於土生土長的故鄉有著一份深切的情感，所以才會把父親留下的土地拿來蓋飯店。對於台南的觀光實力，代理市長李孟諺引用交通部觀光局的數據，指出每年共有310萬名旅客過夜住宿，而且人數持續成長，未受「陸客不來」的影響。

對此，各家業者都回應得保守，但住房率卻十分亮眼。除了假日9成以上是基本盤，老爺行旅表示，平日也達8成住房率；晶英酒店則說，今年1到7月的平均住房率高達8成4。如此觀光熱度也引來各家業者拓點插旗，例如夏都集團、煙波大飯店等。

不過，王時思指出，5年內共有30家飯店籌辦和興建，屆時一定會引起競爭壓力，所以市府近年來致力於向日、韓、港澳觀光客推廣，也有到新加坡、馬來西亞等地宣傳。對此，晶英酒店表示「有感」，日前就有一位南韓觀光客說，韓文媒體、部落格開始出現台南的介紹文，相較於九份等景點，這裡更適合背包客或自由行。