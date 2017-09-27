今年中秋月餅 四成七漲價

2017-09-27 20:02

〔記者李欣芳／台北報導〕10月4日中秋節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院今天召開「穩定物價小組」會議。小組召集人、行政院副院長施俊吉關心節前應景農產品及相關物資供應，行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店的月餅價格進行訪查，與去年相較，5成3價格持平或下跌，4成7漲價，漲幅多在1成5以下，主要漲價原因為原物料價格上漲及反映人力成本。

行政院消保處呼籲消費者，月餅口味及樣式多元，價格也有差異，且各通路分別推出訂購優惠促銷措施，提醒消費者可適切選擇、聰明消費。

行政院今晚發布新聞稿表示，施俊吉會中責成農委會、行政院消保處等相關單位密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量。若發現異常情形，應即時查處，以充裕供應、提供多元選擇，確保國人歡度佳節。

目前在蔬菜方靣，今年9月泰利颱風未造成災害，中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤27.3元，較去年同期下跌13.3%。目前台北果菜批發市場蔬果交易價格尚屬穩定，預計中秋節前5日台北果菜市場蔬菜供應量將由平日1500公噸增至1730公噸。

水果方面，中秋節前第2週台北果菜市場水果批發價格每公斤42.9元，較去年同期下跌13.0%；預計中秋節前5日台北果菜市場水果供應量將由800公噸增至830公噸。至於當令應景果品文旦柚、梨及火龍果等正值產期，將充分供應市場需求。