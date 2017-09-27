網購名店蛋黃酥驗出致癌「蘇丹紅」 業者：蛋黃是同業推薦的

網購名店「采棠肴」的鴨蛋黃含有不得添加且有致癌風險的工業染劑「蘇丹紅」。（圖擷自采棠肴官網）

2017-09-27 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕中秋將至，台中市衛生局日前抽檢16家烘焙業者的月餅食材，竟發現網購名店「采棠肴」的鴨蛋黃含有不得添加且有致癌風險的工業染劑「蘇丹紅」，雖已轉請雲林縣衛生局追查上游供應商，也通知業者下架蛋黃酥，但500顆蛋黃酥早已售罄。

據《蘋果》報導，台中市衛生局食品藥物科長傅瓊慧表示，該局上月中旬進行月餅與月餅食材抽驗，在「彩棠肴」食材中的鴨蛋黃卻檢出不得添加的染劑「蘇丹紅」，特別轉送食藥署進行複驗後今天（27）結果出爐，確認無誤。

曾獲中市政府頒發優良名產認證標章的采棠肴，在中部有三家分店，在微風台北車站設櫃，網上也頗具知名度，不料傳出這樣的消息。采棠肴業者受訪時指出，此次合作的蛋黃業者是「第一次」，「而且是由同業推薦的」，沒想到初次合作就出問題；同時向消費者致歉，並承諾「只要消費者在8月1日到15日購買的蛋黃酥，持發票就可到任一家店退費」。

衛生局、農業處等人員已至毒鴨蛋供應源雲林元長鄉一家鴨蛋場稽查，並釐清超標蘇丹紅是在哪個環節添加。但鴨蛋場業者強調未添加蘇丹紅，當時僅供應烘培坊生鴨蛋半成品，未加入任何製程，且該烘培坊同時購買數家鴨蛋黃，不是只有他們家。

若真是蛋場添加蘇丹紅，將依《食品衛生安全管理法》第15條第三款，添加有毒或含有害人體健康之物質或異物，移送雲林地檢署。

中國附醫毒物科主任洪東榮表示，蘇丹紅是種具有毒性的脂溶性工業用染料，不慎食用可能引發皮膚過敏、誘發氣喘，甚至有致癌、致畸胎、也可能使血紅素變性導致溶血症候群，造成肝腎衰竭，嚴重者甚至會呼吸衰竭致死。