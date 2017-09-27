基隆新山水庫將蓄升 未來不受限水威脅

水利署已同意新山水庫蓄升計畫，以後夏天不會缺水。（記者盧賢秀攝）

2017-09-27 19:40

［記者盧賢秀／基隆報導］基隆新山水庫民國88年完成加高工程，最高蓄水位標高86公尺、1000萬噸，但從91年至今只能蓄水到標高83公尺、828萬噸，一直無法蓄滿水。自來水公司第一區管理處表示，水利署已原則同意蓄升到86公尺的計畫，報經濟部核定中，蓄滿1000萬噸，基隆地區夏季用水就不會有限水威脅。

基隆新山水庫是離槽式水庫，抽取基隆河水輸送到水庫蓄存，夏季基隆河水乾涸，就吃水庫的水，夏天就有缺水危機，民國84年開始進行水庫加高工程，壩體從75公尺加高到90公尺，蓄水量從400萬噸提高到1000萬噸。

不過，新山水庫88年加高完工後，分階段加高蓄水，因壩體有滲水等因素，民國91年7月起，蓄水只能到83公尺，蓄水量828萬噸，無法到最高蓄水位86公尺，偶有用水吃緊情況。今年夏天連續不下雨，就差一點限水了，靠颱風環流，集水區降雨才解危。

自來水公司第一區管理處副處長郭得祿表示，一區處經委託專業單位在壩體鑽探、監測，壩體滲水是土石壩體正常滲流，郭得祿說，水利署已原則同意新山水庫蓄升到86公尺，報經濟部核定。