3分鐘下載25GB藍光電影 遠傳新技術網速近1Gbps

2017-09-27 19:35

〔記者譚偉晟／台北報導〕今年2月中華電信首次展示了LWA技術，透過結合4G LTE與Wi-Fi網路，進一步提升智慧型手機的連線速度。現在遠傳電信接力，展示與愛立信合作的LAA（Licensed-Assisted Access）技術，同樣整合了4G LTE與Wi-Fi網路，在最新測試中跑出近1Gbps的高速成績。

遠傳電信指出，這次與愛立信合作的LAA技術，目前已經在新加坡電信與AT&T成功商轉，顯示該技術已經相當成熟。而在遠傳5G實驗室內測得的最高傳輸速度為979Mbps，若轉換為實際應用場景，等同只要花3分鐘就可以下載一部25GB的藍光電影。

目前遠傳電信是以Asus的Zenfone 4手機作為測試機種，未來採用高通（Qualcomm）處理器的手機可望普遍應用這項技術。遠傳電信指出，該技術可以在不干擾Wi-Fi的情況下與4G LTE整合，藉此大幅提升行動裝置的連網速度。

遠傳指出，LAA與LWA技術有些不同，雖然都是結合4G LTE與Wi-Fi網路來使用，但LAA技術是將Wi-Fi 5GHz頻段與4G LTE頻段進行載波聚合，並透過「先聽後送（listen-before-talk, LBT）」機制，避免與其他Wi-Fi連線互相干擾，去確保連線品質。而中華電信的LWA技術，則是透過基地台的智慧分流，將資料分給4G LTE與Wi-Fi個別傳輸，藉此提升連線速度。

不過採用5GHz頻段並非等同就是5G傳輸技術，結合5GHz頻率和LTE頻段的LAA技術，是未來應用在下一代5G行動網路的技術之一，這是相對於目前4G LTE行動網路的技術概念。