公車進校園推動成效佳 賀陳旦稱讚新竹市

2017-09-27 19:44

［記者洪美秀／新竹報導］交通部長賀陳旦今天前往新竹市中華大學，了解公路總局執行「公車進校園」成效，這項政策早在民國104年推動，目的希望藉由大眾運輸，鼓勵學生搭乘，減少學生騎乘機車，減少交通事故及傷亡情形，確實達到實際效益。

新竹市府交通處長倪茂榮與中華大學表示，市府與大學推動的公車進校園政策，以市區公車綠線為例，實施公車進校園專案以來，綠線公車經過的中華大學、玄奘大學及元培大學，學生事故案件從104年的157件，到105年減少到100件，今年1到8月更降低到40件，受傷人數也從104年的169人、到105年減少到121人，今年1到8月更降低到31人，成效顯著。

交通部長賀陳旦說，公車進校園的方案執行已有一定成果，應給學生多一點選擇，並透過轉乘的優惠等，吸引學生搭乘大眾運輸，降低機車的使用，減少事故的發生。

倪茂榮說，新竹市有5所大學，對於校園學生的安全，市府很重視，市區公車綠線從104年12月25日行駛以來，搭乘的學生人數從104年27.4萬人次105年34.5萬人次，提昇了26.1％。今年1到8月也較去年同期增加4％。

除綠線外，另有2路公車由交通大學發車，以及園區巡迴巴士行經交大校園，而藍線、藍線1區、2路以及182路則行經清華大學，提供學生前往市區更多方便的選擇。