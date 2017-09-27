愛妻一句話 半百大叔栽入玫瑰的花花世界

張燦堂4年前帶愛妻黃鳳莉到彰化田尾挑選她鐘愛的玫瑰花，沒想到一頭栽入的花花世界，意外開啟人生第二志業。（記者廖雪茹攝）

2017-09-27 19:28

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕「希望大家喜歡花！愛花！」原本從事機械設計的張燦堂，因為愛妻的一句話，年過半百毅然返鄉，轉行務農栽種玫瑰花，意外開啟了人生第二志業。由於氣候和土壤環境大不同，夫妻倆起初吃盡了苦頭，今年漸入佳境後，選在浪漫秋季開放免費賞花，更樂於和大家分享、交流種花心得！

位在新竹縣湖口鄉中美東路、湖口老街附近的「花香樹影」玫瑰花園，近日開放參觀，3萬盆色彩繽紛的壯觀花景，約300種不同品種，不僅讓愛花人士趨之若鶩，更吸引了攝影愛好者爭相捕捉嬌媚花容。

現年57歲的張燦堂出生於湖口，念機工科，卻曾從事餐飲，後來又創辦機械設計公司。從機械跳槽農業，源起於擔任美髮設計師的愛妻黃鳳莉某天提及，「真希望哪天能夠悠閒地坐在玫瑰花園前，賞花、喝咖啡！」沒想到，這句話讓先生聽進心坎裡。

張燦堂不但帶著愛妻到彰化田尾挑選了4、5盆她鐘愛的玫瑰花，103年甚至決定提早退休，批發玫瑰花盆栽到觀光景點兜售，沒想到因為生意超好，花苗業者不准他挑花，還要求提高價格，他索性買花苗回湖口老家自己種！

張燦堂說，湖口台地位處石門水庫的水尾田，取水不易，一開始，他前、後買回1萬6000株玫瑰花苗試種，結果都因為北部氣候、地理條件和中南部大不同，幾乎全部死光，只存活了50株。後來，他改用在地的土壤才起死回生，逐步累積經驗，迄今已投入超過千萬元了。

張燦堂謙虛地說，務農他算是在「幼兒期」，仍待多方學習。由於大規模種花仍須施肥手段，民眾若想買回家自種，他會分享自然栽種法，讓大家居家取材方便，又能兼顧修心養性和健康生活。

張燦堂有個夢，他希望打造「南田尾，北湖口」的玫瑰花田知名度，獲得湖口鄉長林志華的肯定與支持，正努力振翅起飛中。

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