風機離白海豚遠一點 福海風電獲「補考」機會

「福海彰化離岸風力發電計畫」修正內容，遠離白海豚棲地，逃過進入「二階環評」的命運。圖為離岸風力發電機。（資料照）

2017-09-27 19:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕「福海彰化離岸風力發電計畫」因距離白海豚棲地、受保護礁區太近，被環評初審小組建議「進行二階環評」，今環評大會開發單位尋求翻案，調整開發計畫內容，離白海豚遠一點，還具體提出相關因應措施及承諾，最後大會裁定全案退回專案小組、補件後再審查，形同保留一線生機。

福海彰化離岸風電計畫位於彰化縣芳苑鄉外海8至13公里處，依能源局示範獎勵提出申請，是3家通過業者之一，原先總裝置容量低於120MW，將以四角套管式做為風機基座，預估工期2年。不過距白海豚棲息環境僅有1.8公里，且鄰近保護礁區，上次會議遭環團及環委質疑對環境有疑慮，被打入二階環評。

開發單位調整計畫內容，包括將風場邊界拉遠至中華白海豚重要棲息地2.9公里，風機設置於水深30公尺以上的區域，風場避開漁業權區及保護礁區，並將原先使用3MW至5MW風機改成8MW，以減少風機數量、增加風機間距，東西向大於0.8公里、南北向大於1公里，並持續進行鳥類調查，在施工前、施工中及營運期間，都會設置各種監測儀器，了解鳥類生態狀況等。

環評委員經過討論，決議讓福海可以「補考」，裁定不須直接進二階，先退回專案小組，但必須補充包括土壤液化、地震危害度分析、地盤反應分析等鑽探調查規劃、說明與鄰近風場關聯性、納入水下文化資產調查研究計畫等資料後，再進行審查。