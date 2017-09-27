搶客搶很大 全聯有線電視0元資費挨罰100萬

2017-09-27 18:55

〔記者廖千瑩／台北報導〕全聯有線電視在新北市三重區及蘆洲區有線電視市場占有率達50.31％，但公平會調查發現，全聯有線去年中推出「0元資費收視一年」及「第一年0元，第二年買3個月送3個月」等超優惠方案，以低價利誘客戶方式、阻礙新進業者加入競爭，公平會今認定已涉限制競爭，違反公平法，決議處罰100萬元。

根據公平會資料，全聯去年7月至8月間實施「英雄本色專案」與「標靶專案」，內容為「0元資費收視一年」及「第一年0元，第二年買3個月送3個月」（平均每月83.3元）等2種優惠，對照其近3年的每戶每月平均變動成本，優惠價明顯低於平均變動成本，也與全聯過去對一般訂戶的收費價格（每月上限500元）差很大，公平會因此介入調查。

公平會也發現，全聯有線實施優惠方案的時間點，恰巧在新進業者參進相關市場之後，且過去也不曾有過類似優惠，擺明了想以低價利誘新進業者客戶，阻礙新進業者參與或從事競爭。

公平會說，全聯有線推出這種優惠方案將使新進業者蒙受流失客戶及退租退費的損害，且消費者看似可免費收看有線電視一年，但長期實施下來，將使現有新進業者因此退出市場，影響新北市三重區及蘆洲區有線電視系統服務市場競爭，今依違反公平法第20條第3款規定，處100萬元罰鍰。