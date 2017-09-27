竹市香山高中餐旅及設計體驗示範教室 讓學生提早職涯探索

2017-09-27 19:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山完全高中獲教育部500萬元支持，成立新竹市第一個技職探索向下延伸的示範學校，並成立餐旅科和設計科的體驗教室，未來將開放給竹市國中一年級及國小高年級學生體驗，讓技職教育往下扎根，也讓學生多元發展，有最好的職涯銜接學習。

香山高中校長謝大才說，學校利用閒置教室與空間，去年11月獲得教育部500萬元經費補助，設立竹市首座的區域職業試探與體驗示範中心，將在30日啟用，屆時市長林智堅也會與學生一起在餐旅體驗教室一起喝茶，並與學生在設計教室一起製作名片別針。

謝大才說，這個職涯探索體驗中心有餐旅科及設計科兩間教室，學校利用補助經費進行改裝後，餐旅教室已工業風為主題，明亮整潔的教室，不少家長及學生都以為學校開了間「咖啡廳」，現在這間教室已成為教師及學生體驗的教室，學校未來每週將開放一到兩天，提供竹市國中及國小高年級學生來上課體驗，提早進行職涯探索，讓技職教育往下札根，行行出狀元。

而設計教室則以現代感設計為主，透過顏色及天花板的想像空間，學生可以在此教室體驗手作課程，不管是繪畫或是動手操作，都可學習不同的設計課程體驗。

謝大才強調，職涯體驗示範中心將與世界高中和光復中學合作，聘請優秀師資進駐授課，未來還可輔導學生參加技藝競賽，增加成就感，讓學業成績沒有成就感的學生，找到興趣發展，且寒暑假也會開放體驗課程，未來學校也將成為竹市的技職探索中心學校。

謝大才說，體驗課程約兩小時，餐旅教室可體驗製作鬆餅及紅茶，還可製作巧克力杯子蛋糕及飲料調製。而設計職群也提供個人品牌LOGO的設計，還有個性字體設計等，增加學生的手作經驗，提昇設計美感。