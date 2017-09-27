改善北屯兒童公園 10/6開第2次說明會

2017-09-27 19:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯兒童公園生態池因設計問題，導致水質不佳，市府將改善水質，並規劃12感官遊戲區、香氛植物區、雨水花園區等設施，但有部分團體要求保留生態池現況。建設局今天提出「清淤保留現有水池、改善水循環系統」2大方案，並將在10月6日召開第2次說明會。

建設局表示，北屯兒童公園生態池北、中、南側間無法連通，造成中、南側水池水量不足，水質不佳，為改善水質，該局參酌各界意見，規劃北側水池全區保留，進行清淤改善、植栽整理及施作水循環等維護管理設備；中側水池人工島及現有植栽保留，南側水池進行全區改善，將淤泥嚴重及視覺景觀較差部分回填，新增12感官兒童遊戲場，包括沙坑遊戲區及地景遊戲區、雨水花園及香氛散步道等。

建設局指出，為讓地方了解市府整體改善規劃，該局已於8月15日召開第1次地方說明會，出席的市議員、里長、居民、工程顧問公司、民間團體等均提出許多意見。

目前除了原有改善方案外，部分團體希望市府保留生態池現況，建設局也提出「清淤保留現有水池、改善水循環系統」2大方案，回應民意，並將於10月6日晚上7時召開第2次公開說明會，希望凝聚共識，期待明年就能完成改善，打造北屯兒童公園成為景觀生態亮點公園。

建設局也強調，市府目前正進行生態池抽水、曝曬、清淤工程，而抽水是清淤工程中的一部分，並非廠商疏於照顧水池。