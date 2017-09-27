挑戰跨領域學習 張善政：學生該脫離舒適圈

2017-09-27 19:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕前行政院長張善政今天下午在交通大學與學生分享「從大學到未來發展事業生涯─你該有的心態」，他說，卸任院長後，感覺很多事都做過了，他鼓勵學生不要躲在舒適圈，學習從專業走出來，進行跨領域的學習，就會讓學習更自在有方向。

張善政分享從美國康乃爾大學取得博士學位回母校任教，進入國科會家高速電腦中心任職，又到企業界任職，他認為跨領域學習是很好的模式，但首先應追求興趣及培養興趣，就像他原本念土木工程，當時蔣經國推動十大建設， 他自願前往花蓮實習，協助定位橋墩，每次搭火車經過都覺得驕傲。

他也鼓勵學生要跨出專業、彌補弱點，從專業去體會跨領域方向，像土木分析有太多假設，後來他認為電腦及法律都可補足不足，因此也做了相關的學習，因此不要放棄跨域應用的機會。

他說，跨領域可以做出更有創意的東西，尤其現今資通訊產業影響急速擴張 電子商務、社群網路衝擊零售業與媒體、廣告 新應用出現，在社會快速轉變的情況下，熱門科系、產業也會被翻轉。

他以特斯拉為例，手機可隨時更新app，但汽車產業在過去幾十年都沒有進展，直到特斯拉運用軟體監控車輛性能，並配備sim卡，可隨時連網更新，就可將車輛表現回傳總公司，改變車業就是創新。就像Google、三星、sony相繼投入隱形眼鏡產業， 未來人一輩子也許只需一副眼鏡，內建電池天線晶片的隱形眼鏡，可依照個人度數調整，更有機會嵌入照相機功能，在應用發想上，可讓vr/ar更貼身，甚至做到即時人體辨識。

他也鼓勵學生不要一直待在舒適圈，應 勇於接受新工作的挑戰，自己就是這樣從學術到業界，不斷接受挑戰，並訓練領導統馭能力，與同好一起合作，就能發揮最大效益。