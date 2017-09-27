嘉義長庚護理之家附設日照中心 今開幕

嘉義長庚護理之家附設日照中心內部設施。（記者林宜樟攝）

2017-09-27 18:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動日照中心服務，今天嘉義長庚護理之家附設日照中心開幕，是縣內第一間醫院護理之家附設的日照中心，最多可服務60人；該日照中心在嘉義長庚醫院院區內，設備環境良好，院方以護理師、社工、營養師及照顧服務員組成團隊投入服務失能、失智者，減輕家屬負擔。

嘉義長庚醫院院長林志鴻、嘉義縣副縣長吳芳銘、嘉義縣衛生局長許家禎及嘉義縣社會局長楊健人等今天進行日照中心揭牌開幕儀式；日照中心面積885平方公尺，服務對象是輕度失能、失智症及至少能坐輪椅或使用助行器民眾。

護理主任朱翠萍說，長庚日照中心與一般日照中心或日照據點不同，除照護並鼓勵復能，由專業人員帶領訓練，希望受服務者能回復功能，如步行或免包尿布等；服務安排體適能活動、懷舊活動、認知活動、職能治療及園藝療法等，以「生活」為核心概念，針對個別受服務者提供多元及個別化課程，提高自主能力與生活品質，並將與鄰近國小合作，邀請學童到日照中心與受服務者互動。

楊健人說，嘉義縣已有6間日照中心，5間正籌備、建置中，嘉義長庚附設日照中心明年將是長照計畫在朴子地區的A級據點，一同為嘉義縣長照努力；許家禎則建議，失能者及失智者的照護及處遇方式不同，未來應要分開。

朱翠萍說，嘉義長庚護理之家附設照日照中心服務時間週一至週五早上8點到下午5點，洽詢電話05-3621000轉2400或2401。