竹東貓頭鷹垃圾桶 很多人不知可丟垃圾

新竹縣竹東鎮的貓頭鷹造型垃圾桶，因為投入口設在後方，很多人不知道它可以丟垃圾，還以為是裝置藝術。（記者蔡孟尚攝）

2017-09-27 18:32

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所今年初在全鎮設置了30座貓頭鷹造型的垃圾桶，但迄今仍有很多人還以為這是美化市容的裝置藝術，根本不知道它可以丟垃圾；有鄉親仔細研究發現，因為垃圾和資源回收物的投入口設計在「貓頭鷹」的背後，一般人幾乎都看不到，所以才不知道這是隻「會吃垃圾的環保貓頭鷹」。

竹東鎮公所表示，這批貓頭鷹垃圾桶的造型相當可愛，為了一併美化市容，所以把正面都朝向人行道這邊，「貓頭鷹」後面頭上有開了2個小洞，1個是垃圾投入口，1個是資源回收物投入口，但因為視角關係，所以大家都只看到「貓頭鷹」漂亮的正面，就不知道它其實會「吃垃圾」，這批垃圾桶剛設置時曾做過宣導，不過注意的民眾不多，所以會繞到「貓頭鷹」後丟垃圾的人也不多。

不少竹東鄉親說，連他們都不知道這批「貓頭鷹」是垃圾桶，更別說是遠道而來的外地遊客，就曾有遊客以為「貓頭鷹」是當地的吉祥物公仔，還跟它合影留念，事後再問竹東的親友：「到底貓頭鷹跟竹東鎮有什麼關係？」得知「貓頭鷹」是垃圾桶後哭笑不得。