弱勢童助社區彩繪 大器老闆煎牛排回饋

2017-09-27 18:27

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市社區文化協進會帶領弱勢家庭小朋友，連續3年利用暑假協助豐原大楓樹社區彩繪，讓社區景象煥然一新，成為新景點。住在社區內的肉商老闆廖茗正為表達謝意，今天親自煎牛排給小朋友享用，讓小朋友十分窩心。

台中市社區文化協進會10年前開始幫助弱勢家庭，並開設課輔班，幫助數萬人次弱勢家庭學童課後輔導及供餐服務，在地方上扎下深厚基礎，備受各界肯定。為教導孩子們回饋社會愛心，協進會選定豐原大楓樹社區進行「社區彩繪，感恩回饋」活動。

協進會督導洪采玫表示，彩繪活動從3年前開始，在廟方主委及地方人士的支持下，小朋友利用暑假期間的下午，幾乎天天到社區內為圍牆、房屋牆面做彩繪，每年主題也不相同，包括知名手機可愛貼圖、寶可夢遊戲怪物，今年更以台中花博為主題。3年來共完成數百平方公尺的牆面，讓冰冷水泥牆面注入新生命。

肉商老闆廖茗正說，這幾年來有這些小朋友為社區彩繪，讓社區美化，更讓社區居民活絡起來，彼此互動更多。他覺得這些孩子很辛苦，平時會提供冷凍庫幫助協進會冷凍愛心食材外，特別準備自家的市價6000元的澳洲大沙朗牛排，現場煎給小朋友吃。

洪采玫說，社會下需要幫助的弱勢者很多，同樣的社會上愛心人士也很多，相信在在大家的共同努力下，弱勢家庭會愈來愈少。