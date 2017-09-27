愛心便當阿嬤入10元國幣 網友：比seafood好太多

2017-09-27 18:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網友提案10元硬幣頭像鑄印「愛心便當阿嬤」莊朱玉女，成功跨過附議門檻，但中央銀行認為，宜先獲社會共識，且其程序繁雜，需耗費大量社會資源，應「審慎為之」，引發網友論戰。反對派認為，國幣改版是搞「民粹台灣政治」，支持派網友則說，「阿嬤的溫暖可讓貨幣強力提升其價值」，也不乏網友建議，「不如大家到賴神粉專留言反應比較快。」

台南市立委葉宜津認為，當初中央銀行要用孫文、蔣介石肖像，也都沒有問過民眾意見或取得社會共識，現在民眾主動提案要求用便當阿嬤，結果央行的理由一堆，一下程序繁長、社會資源甚鉅，其實也不用一次改版，就做多少新的，回收多少舊的，怎麼會浪費社會資源？其他就只是技術性的問題。央行對於硬幣或鈔票的改版，也要有轉型正義的理念，否則拿這些細節性的理由當藉口，就永遠沒有辦法改變！

葉宜津並建議，應該建立國幣肖像遴選制度，或者乾脆都不要用人的肖像，改用國家象徵的山嶽或花草動物。

支持派：感動人心值得紀念

網友留言五花八門，「這比宇宙大什麼的，跟seafood的好太多了」、「推紀念幣啦！把今後感動人心值得紀念的人物都發行紀念幣，這樣比較均稱妥當」、「官僚推託言語，兩幣並行不會有問題，官員黨腦袋轉不過去才是大問題吧！」

還有網友PO出中央銀行官網介紹蔣渭水、蔣經國紀念流通幣，諷刺說「這些應該都是假的....」。

反對派：可用就好不必造神

不支持派認為，「可悲只會搞意識形態」、「我也是納稅人，所需預算請這些贊成的人拿錢出來」、「不建議造神，誰規定一定要是人頭像，可以用就好」、「太多的意識形態對台灣未來無益」。

也有網友認為，重要的是如何傳承莊朱玉女阿嬤的心意，「讓大家吵成一團，阿嬤不會高興的」、「要做就不是難事，可以慢慢替換，新版舊版同時使用 」、「新版使用台灣著名風景取代，不用人物避免爭議」、「用中英雙語文字簡單敘述10元阿媽事跡比人頭像要好，否則很多人不知這人頭像代表的意義」。