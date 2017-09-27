台中郵局做公益 購憨兒月餅助千弱勢童

2017-09-27 18:20

〔記者李忠憲／台中報導〕為幫助弱勢，台中郵局今年第4年與喜憨兒基金會合作，認購基金會2011盒中秋月餅，其中1250盒贈送給台中市國中、小弱勢學童。今天上午在豐原舉辦捐贈儀式，送給豐原、太平、大肚區共23所學校，讓小朋友與家人可以過個濃濃團圓味的中秋節。

台中郵局今天上午在豐原舉辦喜憨兒月餅捐贈儀式，豐原有8所國小校長及代表到場接受捐贈愛心月餅，將轉給校內弱勢家庭兒童。

台中郵局副局長王婉如表示，募捐愛心月餅已持續4年，除讓喜憨兒有工作機會，也拋磚引玉，讓臨櫃民眾響應公益；所屬豐原、太平、大肚地區郵局今年共募得2011盒，其中1250盒轉贈23校弱勢童，部分月餅寄送到偏鄉部落，讓他們共享中秋團圓氣氛，也感受社會溫暖。

南陽國小校長楊朝銘深表感謝並說，「送人家一朵花，手中會有餘香！他也鼓勵在場學童「需要時大膽接受，有能力再回饋社會！」過去弱勢月餅因不具急迫性，需靠家長會、善心企業贊助，近年有郵局幫忙，讓他鬆了一口氣。

合作國小4年級江彥鋐表示，中秋最愛吃小月餅，但媽媽說不能吃太多。富春國小簡兆邦則說，他在家中排行第6，因父親早逝，媽媽1人賣蔥油餅養育7個小孩，十分辛苦。他最期待過中秋節，可以全家一起烤肉、吃月餅團聚，會把月餅與家人分享。